Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Gökhan'da indirim

Gökhan’da indirim

Trabzonspor’un almak istediği 30 yaşındaki sağ bek için Kayseri 1.5 milyon euro’ya kadar indi. Gökhan Sazdağı, bordo mavili formayı giymek istediğini yönetime iletti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
Gökhan’da indirim

Pina'nın Samsunspor maçında sakatlanmasının ardından Trabzonspor'da sağ bek bölgesi için mutlaka bir takviye yapılmasının gerektiği açık bir şekilde ortaya çıktı. Bordo-mavili kurmayların, sezon başında da gündeme gelen ancak sonrasında rafa kaldırılan Kayserisporlu Gökhan Sazdağı transferi için harekete geçmişti.

30 yaşında 1.80 boyundaki savunmacının Trabzonspor'da oynamak istediği biliniyor. Kayserispor'da bu sezon 3 maçta 270 dakika süre alan Gökhan için sarı kırmızılı kulübün indirime gittiği dile getiriliyor. Kayserispor'un tecrübeli futbolcu için istediği ücreti 1.5 milyon euro'ya indirdiği vurgulandı. Görüşmeler sürüyor.

DİĞER
