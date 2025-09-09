Gökhan’da indirim

Pina'nın Samsunspor maçında sakatlanmasının ardından Trabzonspor'da sağ bek bölgesi için mutlaka bir takviye yapılmasının gerektiği açık bir şekilde ortaya çıktı. Bordo-mavili kurmayların, sezon başında da gündeme gelen ancak sonrasında rafa kaldırılan Kayserisporlu Gökhan Sazdağı transferi için harekete geçmişti.
30 yaşında 1.80 boyundaki savunmacının Trabzonspor'da oynamak istediği biliniyor. Kayserispor'da bu sezon 3 maçta 270 dakika süre alan Gökhan için sarı kırmızılı kulübün indirime gittiği dile getiriliyor. Kayserispor'un tecrübeli futbolcu için istediği ücreti 1.5 milyon euro'ya indirdiği vurgulandı. Görüşmeler sürüyor.