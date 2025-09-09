Gökhan’da indirim

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Pina'nın Samsunspor maçında sakatlanmasının ardından Trabzonspor'da sağ bek bölgesi için mutlaka bir takviye yapılmasının gerektiği açık bir şekilde ortaya çıktı. Bordo-mavili kurmayların, sezon başında da gündeme gelen ancak sonrasında rafa kaldırılan Kayserisporlu Gökhan Sazdağı transferi için harekete geçmişti.

30 yaşında 1.80 boyundaki savunmacının Trabzonspor'da oynamak istediği biliniyor. Kayserispor'da bu sezon 3 maçta 270 dakika süre alan Gökhan için sarı kırmızılı kulübün indirime gittiği dile getiriliyor. Kayserispor'un tecrübeli futbolcu için istediği ücreti 1.5 milyon euro'ya indirdiği vurgulandı. Görüşmeler sürüyor.