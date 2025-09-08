CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'dan transfer atağı! Onana tamam sıra...

Trabzonspor'dan transfer atağı! Onana tamam sıra...

TRANSFER HABERİ: File bekçisi olarak Onana'yla prensipte anlaşan Trabzonspor kanat transferi için harekete geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 12:15
Trabzonspor'dan transfer atağı! Onana tamam sıra...

Trabzonspor, takım kaptanı Uğurcan Çakır'ı 27,5 milyon Euro + 3 milyon Euro bonus karşılığında Galatasaray'a satarak tarihi bir transfere imza attı. Bu önemli satışın ardından bordo-mavililer, kadrosunu güçlendirmek için atağa geçti.

Kaleyi acilen doldurmak isteyen Trabzonspor, Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibinin yeni kaleci transferi Lammens'in ardından Onana'nın bir sezonluğuna bedelsiz olarak kiralanmasına onay verildi. Yıldız kalecinin önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre Trabzonspor, dünya futbolunun tanınan isimlerinden Raheem Sterling için de girişimlere başladı. Chelsea ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz yıldız, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Arsenal'de 28 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Sterling'in transferi için temaslar sürüyor.

SON DAKİKA
