TRANSFER HABERİ | Andre Onana Trabzonspor'a "evet" dedi! İmza için geliyor

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci transferi için düğmeye basan Trabzonspor, aradığı file bekçisini İngiliz devi Manchester United'da buldu. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Andre Onana, Trabzonspor'a transfer olmayı kabul etti. 29 yaşındaki Kamerunlu eldivenin önümüzdeki hafta Trabzon'a geleceği aktarıldı. 1 yıl kiralık olarak forma giyecek Onana için kiralama ücreti ödenmeyecek ve satın alma opsiyonu olmayacak.
İŞTE O HABER
🎙️ @YunusEmreSel: Trabzonspor, Andre Onana transferi için Manchester United ile kiralama konusunda anlaştı. Oyuncuyla da resmi yazışmalar son aşamada. Oyuncunun milli takım sonrası bir sorun çıkmaması durumunda perşembe günü Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. pic.twitter.com/fiXjrSW1Wb— A Spor (@aspor) September 7, 2025