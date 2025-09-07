CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Andre Onana Trabzonspor'a "evet" dedi! İmza için geliyor

TRANSFER HABERİ | Andre Onana Trabzonspor'a "evet" dedi! İmza için geliyor

Trabzonspor'da transfer gündeminin sıcak isimlerinden Andre Onana, bordo mavili takıma "evet" dedi. Yıldız eldivenin önümüzdeki hafta Trabzon'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 19:46 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 20:58
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Andre Onana Trabzonspor'a "evet" dedi! İmza için geliyor

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci transferi için düğmeye basan Trabzonspor, aradığı file bekçisini İngiliz devi Manchester United'da buldu. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Andre Onana, Trabzonspor'a transfer olmayı kabul etti. 29 yaşındaki Kamerunlu eldivenin önümüzdeki hafta Trabzon'a geleceği aktarıldı. 1 yıl kiralık olarak forma giyecek Onana için kiralama ücreti ödenmeyecek ve satın alma opsiyonu olmayacak.

İŞTE O HABER

G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
İşte Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu için çarpıcı açıklama! Galatasaray'a transfer olacak mı?
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? İlker Arslan ve Fazlı Ateş'in çelişkili ifadeleri: "Arsa satışı" dediler tapuda izine rastlanmadı
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik!
Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slovenya EuroBasket'te çeyrek finalde! Slovenya EuroBasket'te çeyrek finalde! 20:47
Gençlerbirliği'nden iyi prova! Gençlerbirliği'nden iyi prova! 20:05
"Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum" "Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum" 20:01
Gürcistan'dan sahasında net galibiyet! Gürcistan'dan sahasında net galibiyet! 19:58
Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! 19:46
İtalya Grand Prix'sinde kazanan Verstappen! İtalya Grand Prix'sinde kazanan Verstappen! 18:35
Daha Eski
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! 18:30
Toprak Fransa'da bir ilki başardı! Toprak Fransa'da bir ilki başardı! 18:11
İşte Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i! İşte Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i! 17:43
Filenin Sultanları Dünya 2.'si Filenin Sultanları Dünya 2.'si 17:37
Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! 16:49
Türkiye-İspanya maçı bilgileri! Türkiye-İspanya maçı bilgileri! 16:45