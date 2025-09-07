TRANSFER HABERİ | Andre Onana Trabzonspor'a "evet" dedi! İmza için geliyor

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci transferi için düğmeye basan Trabzonspor, aradığı file bekçisini İngiliz devi Manchester United'da buldu. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Andre Onana, Trabzonspor'a transfer olmayı kabul etti. 29 yaşındaki Kamerunlu eldivenin önümüzdeki hafta Trabzon'a geleceği aktarıldı. 1 yıl kiralık olarak forma giyecek Onana için kiralama ücreti ödenmeyecek ve satın alma opsiyonu olmayacak.

İŞTE O HABER