Haberler Trabzonspor Ernest Muçi Trabzon'da!

Ernest Muçi Trabzon'da!

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi Trabzon'a geldi. İşte ilk görüntüler... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 09:24 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 09:54
Ernest Muçi Trabzon'da!

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi Trabzon'a geldi. İşte ilk görüntüler...

MUÇI'NİN AÇIKLAMALARI

"ÇOK HEYECANLIYIM"

"Tüm oyuncular hakkında bilgim var. Ben de takıma dahil olduktan sonra, sanki dışarıdan gelen biri değil de hep buradaymışım gibi hissedeceklerini biliyorum. Takımıma yardımcı olmak için çok heyecanlıyım."

"BONSERVİSİMİ ALMALARI İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

"Bu sene kiralık olarak Trabzonspor'a geldim ama yanılmıyorsam bir satın alma opsiyonu da mevcut. Elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma beni almaları ve ne kadar faydalı olduğumu göstermek için çalışacağım. Bunun sonunda opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağını göreceğiz."

"FATİH TEKKE ÇOK İYİ BİR HOCA"

"Farklı pozisyonlarda oynamaya açık olan bir futbolcuyum. Hocamızla da bir görüşmem oldu, gayet iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ben de sezona başlamak için sabırsızım"

