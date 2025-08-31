TRABZONSPOR HABERLERİ | Elsnik'in kulübünden transfer için açıklama!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig devlerinden Trabzonspor için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak transfer döneminde adı Trabzonspor'la adı geçen Timi Max Elsnik için kulübü Kızılyıldız'dan açıklama geldi. Bordo-mavili kulübün transferden vazgeçmesinden sonra Kızılyıldız yönetimi, "Elsnik, Rade Krunic ile iyi bir uyum sağladı. Avrupa Ligi'nde iddialı hedeflerimiz var, kadroda kalacak" dedi.