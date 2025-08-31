CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRABZONSPOR HABERLERİ | Elsnik'in kulübünden transfer için açıklama!

TRABZONSPOR HABERLERİ | Elsnik'in kulübünden transfer için açıklama!

Transfer döneminde adı Trabzonspor'la adı geçen Timi Max Elsnik için kulübü Kızılyıldız'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 09:28
TRABZONSPOR HABERLERİ | Elsnik'in kulübünden transfer için açıklama!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak transfer döneminde adı Trabzonspor'la adı geçen Timi Max Elsnik için kulübü Kızılyıldız'dan açıklama geldi. Bordo-mavili kulübün transferden vazgeçmesinden sonra Kızılyıldız yönetimi, "Elsnik, Rade Krunic ile iyi bir uyum sağladı. Avrupa Ligi'nde iddialı hedeflerimiz var, kadroda kalacak" dedi.

