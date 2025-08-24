Savunmaya güven tam

Bordo-mavili takımda savunma kurgusu güven veriyor. Antalyaspor maçında da aynı savunma dörtlüsünün görev yapması bekleniyor. Kaleci Uğurcan Çakır kurtarışları ve liderliğiyle takımın en önemli değerlerinden biri. Sağ bekte Pina'nın performansı beklentileri karşılarken, geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle istediği katkıyı veremeyen Stefan Savic bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Takımın parlayan yıldızı Arseniy Batagov, geçtiğimiz sezonki performansını artırarak devam ettiriyor. Mustafa Eskihellaç ise hem sol bek pozisyonda hem de ofansta takımın en önemli güçlerinden biri haline geldi.