Christ Inao Oulai yok

Yeni transferlerden Christ İnao Oulai bu akşam Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Fransa'da Bastia'da oynadığı dönemde 4 maç ceza alan Oulai, bu nedenle mücadelede yer alamayacak. Fransa Futbol Federasyonu'nun transfer kesinleşmeden önce verdiği 4 maçlık ceza Trabzospor dönemine de yansımış oldu. Eğer Fransa Futbol Federasyonu bir karar değişikliği yapmazsa genç yıldız 4 hafta oynamayacak.