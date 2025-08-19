CANLI SKOR ANA SAYFA
Bordo-mavililer deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı

Bordo-mavililer deplasmanda Kasımpaşa’yı mağlup ederek ligde 2’de 2 yaptı

Süper Lig’in 2’nci haftasında Kasımpaşa’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Bordo-mavililerin galibiyeti yerel gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 10:38 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 11:08
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bordo-mavililer deplasmanda Kasımpaşa’yı mağlup ederek ligde 2’de 2 yaptı

Trabzonspor, Süper Lig 2025-26 sezonunda ilk deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u mağlup ederek galibiyetle başlayan bordo-mavililer 2'nci hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı da mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Bu sezon oynadığı iki Süper Lig maçını da 1-0 kazanan Trabzonspor lig tarihinde 1981/82'nin ardından ikinci kez bir sezona ilk iki karşılaşmasını bu skorla kazanarak başlamış oldu. Bordo-mavililer ayrıca, Eylül 2021'den (1-0) bu yana ilk kez Kasımpaşa deplasmanında gol yemeden kazandı. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutların tamamını gole çeviren tek takım olurken, iki isabetiyle de ağları havalandıran takım oldu. (Paul Onuachu-Kocaelispor, Felipe Augusto Kasımpaşa)

Bu sezonun ilk yarısında en az şut çekilen Süper Lig maçı olan Kasımpaşa (5) Trabzonspor (2), ilk 45 dakikasında isabetli şut kaydedilemeyen ilk karşılaşma oldu.

AUGUSTO SAHNEYE ÇIKTI

Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısındaki tek golü, yeni transferi Felipe Augusto'dan geldi. Augusto'nun karşılaşmanın 75'inci dakikasında kaydettiği golle bordo mavili ekip, ilk deplasman galibiyetini almış oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Taka: Augusto'dan sevgilerle

Günebakış: Trabzon'u Augusto uçurdu

Kuzey Ekspres: Tek atımlık Samba

Sonnokta: Fırtına seriye bağladı

Nene F.Bahçe için İstanbul'da!
G.Saray'dan Akanji için resmi teklif!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
