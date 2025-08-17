Performansı merak konusu

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Rakibi karşısında sezonun ilk dış saha maçına çıkacak bordo-mavililerin, Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde nasıl bir performans ortaya koyacağı ve hangi oyun şablonları üzerinde rakibe üstünlük kuracağı ise merakla bekleniyor.

DENGELİ BİR TABLO VAR

Trabzonspor, bugüne kadar sezon başlangıçlarında oynadığı dış saha maçlarında dengeli bir performans sergiledi. Karadeniz ekibi, bu periyotta çıktığı 51 maçta 20 galibiyet, 18 beraberlik aldı ve 13 yenilgi yaşadı. Attığı 61 gole karşılık ise kalesinde 41 gol gördü. Sezon başlangıç deplasman maçlarında yüzde 39'luk ortalama elde etti.

TEKKE İLE KABUSU BİTİRMİŞTİ

Bordo mavililer geçen sezon deplasman maçlarında yaşadığı kabusu Fatih Tekke ile aşmıştı. Tekke'den önce dış sahada kazanamayan bordo-mavililer, 12 maçta 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı. Trabzonspor'un başında ilk maçına 15 Mart 2025'te İstanbul'da oynanan Başakşehir sınavıyla çıkan Tekke, sahadan 3-0 galip ayrılarak sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmişti. Başarılı çalıştırıcı döneminde oynanan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alındı.