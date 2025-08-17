CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Performansı merak konusu

Performansı merak konusu

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Performansı merak konusu

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Rakibi karşısında sezonun ilk dış saha maçına çıkacak bordo-mavililerin, Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde nasıl bir performans ortaya koyacağı ve hangi oyun şablonları üzerinde rakibe üstünlük kuracağı ise merakla bekleniyor.

DENGELİ BİR TABLO VAR

Trabzonspor, bugüne kadar sezon başlangıçlarında oynadığı dış saha maçlarında dengeli bir performans sergiledi. Karadeniz ekibi, bu periyotta çıktığı 51 maçta 20 galibiyet, 18 beraberlik aldı ve 13 yenilgi yaşadı. Attığı 61 gole karşılık ise kalesinde 41 gol gördü. Sezon başlangıç deplasman maçlarında yüzde 39'luk ortalama elde etti.

TEKKE İLE KABUSU BİTİRMİŞTİ

Bordo mavililer geçen sezon deplasman maçlarında yaşadığı kabusu Fatih Tekke ile aşmıştı. Tekke'den önce dış sahada kazanamayan bordo-mavililer, 12 maçta 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı. Trabzonspor'un başında ilk maçına 15 Mart 2025'te İstanbul'da oynanan Başakşehir sınavıyla çıkan Tekke, sahadan 3-0 galip ayrılarak sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmişti. Başarılı çalıştırıcı döneminde oynanan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alındı.

G.Saray'da flaş Singo gelişmesi!
Cuesta için yeni teklif!
DİĞER
Transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızına talip! Ayrılacağı iddia ediliyordu...
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinden kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında...
Barış Alper için çılgın bonservis kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar 07:32
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:20
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:18
Barış Alper için çılgın bonservis kararı! Barış Alper için çılgın bonservis kararı! 01:10
Mourinho: Adil bir sonuç oldu! Mourinho: Adil bir sonuç oldu! 00:55
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 00:55
Daha Eski
Icardi'den F.Bahçe maçı sonrası paylaşım! Icardi'den F.Bahçe maçı sonrası paylaşım! 00:55
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 00:55
F.Bahçe'de o isme kırmızı kart! F.Bahçe'de o isme kırmızı kart! 00:55
F.Bahçe maçında kırmızı kart! F.Bahçe maçında kırmızı kart! 00:55
12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 00:55
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:55