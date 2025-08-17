Sezona iyi başladıNwaakeme ciddi şekilde sakatlandı. 36 yaşındaki Nijeryalı sol kanadın en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı, tam anlamıyla hazır hale gelmesinin ise 3-4 ayı bulacağı ifade edildi. Bu şok gelişme, sonrası hareket geçen bordomavili kurmaylar, sol kanada takviye yapma kararı aldı. Gündeme ise Danimarka ekiplerinden Midtjylland'da forma giyen gurbetçi genç yetenek Doğuhan Aral Şimşir geldi. 23 yaşında, 1.78 boyunda olan Doğuhan Aral Şimşir, sol kanat ve sağ kanat olarak oynuyor. Genç yetenek birkaç kez Trabzonspor'un gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Bordo-mavili kurmaylar bu kez Aral Şimşir'in transferini noktalamak için oldukça ısrarcı. Midtjylland Kulübü'ne de gerekli başvuru yapıldı.

Danimarka Süper Ligi'ne de (2025-26) iyi bir başlangıç yapan genç yetenek, görev aldığı 4 karşılaşmada 1 gol attı, 2 asist yaptı. Trabzonspor'un 23 yaşındaki Doğuhan Aral Şimşir için Midtjylland'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.