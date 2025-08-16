131 gol 155 asist

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan 2011-12 sezonunda Başakşehir'e transfer olan Edin Vişça, 2021-22'nin devre arasında Trabzonspor'a gelmişti. 35 yaşındaki sağ kanat iki takımda toplam 519 karşılaşmaya çıkarken; 131 gol attı ve 158 asist yaptı.

KASIMPAŞA'YI BOŞ GEÇMİYOR

Türkiye'de 15'inci sezonu geçiren Vişça, Kasımpaşa maçlarında coşuyor. 35 yaşındaki yıldız, Başakşehir ve Trabzonspor formaları altında 24 maçta Paşa filelerini 9 kez sarsarken, 7 de asist yaptı. 16 golde direkt katkısı olan Boşnak sağ kanat, Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde yarın da serisini sürdürebilir.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Edin Vişça, Başakşehir'de 2019-2020, Trabzonspor formasıyla da 2021-22'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Boşnak sağ kanat, ayrıca 2022-23'te Trabzonspor'un Süper Kupa, 2013- 14'te de Başakşehir'in TFF 1. Lig şampiyonluğu kadrosunda yer aldı.