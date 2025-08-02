Trabzonspor 58. yaşında!

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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, bordo mavili takımın 58. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Ertürk, Fırtına'nın yeni yaşını "Trabzonspor sadece bir futbol takımı değil; bir şehrin en büyük ve dünyaca en bilinen markası, milyonların ortak tutkusu, gururu, umudu ve kimliğidir. Birlik ve beraberlik içinde nice 58 yıllara ulaşmak ve daha büyük başarılara imza atmak dileğiyle!" ifadeleri ile kutladı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

🔴🔵 Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk: Trabzonspor sadece bir futbol takımı değil; bir şehrin en büyük ve dünyaca en bilinen markası, milyonların ortak tutkusu, gururu, umudu ve kimliğidir. Birlik ve beraberlik içinde nice 58 yıllara ulaşmak ve daha büyük başarılara… pic.twitter.com/aJiXsGBGO1 — A Spor (@aspor) August 2, 2025

ERTUĞRUL DOĞAN: BÜYÜK BİR SEVDANIN ADIDIR TRABZONSPOR

"Bir şehrin kalbinden doğan, Karadeniz'in hırçın dalgalarına umutla karışan, milyonların gönlünde taht kuran büyük bir sevdanın adıdır Trabzonspor.

Kurulduğu ilk günden bu yana sadece bir spor kulübü değil; inancın, emeğin, karakterin ve direnişin sembolü olmuştur Trabzonspor.

Bu büyük çatı altında kazanılan şampiyonluklar, Avrupa'da elde edilen zaferler, altyapımızdan yetişen nice genç yetenek, farklı branşlardaki başarılarımız ve hepsinden önemlisi; yılmadan, yorulmadan kulübüne sahip çıkan milyonlarca taraftarımızla birlikte yazdığımız 58 yıllık bu büyük hikâye, Türk spor tarihinde eşsiz bir yer edinmiştir.

Bugün, Trabzonspor'umuzu ekonomik, sportif ve kurumsal anlamda daha güçlü bir geleceğe taşımak adına kararlılıkla çalışıyoruz.

Bu vesileyle, kulübümüzün kuruluşunda emeği geçen, armamıza gönül verip katkı sunmuş tüm değerli isimleri saygı ve minnetle anıyor; onların açtığı yolda, aynı inanç ve azimle yürümeye devam ediyoruz.

Nice yıllara, nice zaferlere…"

KURUCULAR ANILDI

Trabzonspor, "Her şey onların hayaliyle başladı. Trabzonspor'umuzun temellerini atan kurucularımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." notu ile bordo mavili kulübün kurucularını yıl dönümü vesilesiyle andı.