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Haberler Trabzonspor En büyük sorun istikrar

En büyük sorun istikrar

Fırtına, bu sezon istikrar yakalayamadı. Bordo- mavililer, ligde 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyetle 48 puan toplayarak Galatasaray'ın 44 puan gerisinde son haftaya giriyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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En büyük sorun istikrar

Sezonun ilk haftasında Sivas beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran, ikinci haftada geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile Eyüp maçından da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, daha sonra Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile çalıştı.

47 RESMİ MAÇTA 18 GALİBİYET

Fırtına, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da bu sezon oynadığı 47 resmi maçta 18 galibiyet, 15 beraberlik, 14 mağlubiyet yaşadı. Ligdeki 35 karşılaşmadan 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, Avrupa'da da ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. Yüzde 38'lik bir galibiyet oranı elde etti.

GÜNEŞ İLE 8 GALİBİYET

Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Fırtına, Hatayspor yenilgisinin ardından teknik direktör Fatih Tekke'yi göreve getirdi. Trabzonspor, Tekke ile ise ligde 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 16 puan elde etti.

TEKKE'NİN ORTALAMASI DAHA İYİ

Karadeniz devi ilk iki çalıştırıcının beraberlikle 1 puan aldığı sezonda Fatih Tekke, Şenol Güneş'ten daha iyi bir ortalama yakaladı. Ligde 48 puanla 7. sırada bulunan Karadeniz devi, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 1.3, Fatih Tekke yönetiminde ise 1.6 puan ortalaması yakaladı.

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