Uğurcan’ın rekor sezonu

Trabzonspor'un tartışmalı bir sezonu geride bırakmaya hazırlandığı dönemde, takım kaptanı Uğurcan Çakır sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekti. SofaScore verilerine göre, milli kaleci bu sezon Süper Lig'de 36 maçta forma giyerken 7.35 ortalama reyting elde etti. Bu oran, Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021/22 sezonundaki 7.13'lük ortalamayı geride bırakarak kariyerinin en yüksek puanı oldu. 29 yaşındaki eldiven, bu süreçte kalesinde 45 gol görürken 15 maçta geçit vermedi. 2022/23 sezonunda ise 41 maçta 16 kez gol yememişti. 130 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan isimlerinden olan Çakır, pas oyununa da önemli katkı sağladı. Bu sezon 831 başarılı pasla kariyerinin bu alandaki en yüksek sayısına ulaştı. Şampiyonluk sezonunda bu rakam 593'tü.

EN YAKIN TAKİPÇİSİ BERKE OLDU

Süper Lig'de dikkat çeken bir diğer kaleci olan Eyüpspor'dan Berke Özer, 115 kurtarış ve 7.24 reytingle ikinci sırada yer aldı. Berke, 10 maçta gole izin vermezken; penaltı kurtarışı bulunmuyor. Uğurcan ise bu sezon 3 penaltı kurtarışı gerçekleştirdi. Pas sayısında Berke 876'ya ulaştı.