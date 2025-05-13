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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan hakem atamasına tepki

Trabzonspor'dan hakem atamasına tepki

Trabzonspor'un yetkili kurul başkanları, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak final karşılaşmasına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 15:17
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Trabzonspor'dan hakem atamasına tepki

Divan kurulu başkanı Mahmut Ören, denetim kurulu başkanı İsmet Keskin, disiplin kurulu başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, sicil kurulu başkanı Serdar İsaoğlu tarafından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trabzonspor'un başarılarının inançla, mücadeleyle ve haksızlığa karşı dimdik durarak kazanılmış ve altın harflerle tarihe yazıldığını belirtilerek "Anadolu'nun kuzeyinden yükselen bu inatçı camia, 'Anadolu'dan şampiyon çıkmaz' diyenleri yanıltmış, Türk futboluna yeni bir renk, yeni bir yol kazandırmıştır. Bugün ise alın teri ve mücadeleyle değil sonucun, kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla ve masa başında yazılan senaryolarla belirlendiği bir düzenle karşı karşıyayız." ifadesine yer verildi.

Kulübe karşı "sistematik müdahale, kurgulanmış senaryo ve adaleti örseleyen çürütmenin" söz konusu olduğu iddia edilen açıklamada, "Öyle bir düzen kurulmuştur ki sahadaki alın teri, tribünlerdeki binlerin coşkusu, kentlerdeki milyonların heyecanı ve Karadeniz'in onurlu direniş geleneği hiçe sayılmaktadır. Bu dayatılmak istenen düzenin amacı yalnızca puanlarımızı gasp etmek değildir. Bu düzen, vicdanları, inancı ve futbolun ruhunu hedef almaktadır. Bizler, bu oyunun hiçbir zaman figüranı olmadık, olmayacağız. Çünkü biz Anadolu'dan doğan isyanın, egemenleri sarsan futbol devriminin çocuklarıyız. MHK'nin Süper Lig'de sahneye koyduğu çadır tiyatrosu şimdi de Türkiye Kupası'na taşınmıştır. İsimler değişse de senaryo hep aynıdır. 'En büyük Galatasaray' diye haykıran Cihan Aydın'ın, Türkiye Kupası Finali'ne hakem olarak atanması, bu karanlık düzenin kamu vicdanını ve futbolun temiz ruhunu bir kez daha derinden yaraladığının açık göstergesidir." denildi.

Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya sessiz kalınamayacağı vurgulanan açıklamada "Bu tablo karşısında susmak, sadece kulübümüze değil Türk futbolunun geleceğine de ihanet olur. Bir kez daha açıkça ilan ediyoruz. Trabzonspor'un tarihinde haksızlığa boyun eğmek, zulme rıza göstermek yoktur. Bu kulübün genlerinde adaletsizliğe karşı direnmek, haksızlık karşısında susmamak vardır." değerlendirmesi yapıldı.

Bordo-mavili kulüp başkanlarının açıklamasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na şu sözlerle seslenildi:

"Sayın TFF Başkanı bugün, Trabzonspor Başkanlığınız döneminde size yapılanların aynısının şimdi bize yapılmasına sessiz kalabiliyor hatta taraf oluyorsanız, sizi vakit kaybetmeden gereğini yapmaya davet ediyoruz. Bu oyunları engelleyemiyor, durduracak gücü kendinizde bulamıyor ve bir zamanlar Trabzonspor Başkanı iken uğradığınız ve şikayetçi olduğunuz haksızlıkların benzerlerinin bugün bu camiaya yapılmasına göz yumuyorsanız artık yalnızca Trabzonspor'a değil, Türk futboluna da zarar veriyorsunuz ve yolun sonuna gelmişsiniz demektir. Sizi bu makama taşıyan camiaya zarar vermeyin. Unutmayın tarih bir gün herkesi yargılar ve herkes tarihte hak ettiği yeri alır. Kimi övgüyle anılır, kimi ise lanetle hatırlanır. Kimileri mazlumun yanında durur, kimileri ise kendi gölgesinden bile utanır. TFF ve MHK da gün gelecek kendi gölgelerinden utanacak duruma geleceklerdir."

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