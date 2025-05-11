CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Güçlü ve cesuruz

Güçlü ve cesuruz

Fatih Tekke, yenilgiye rağmen oynadıkları futbolu beğendi. Türkiye Kupası'yla rövanşı alacaklarını vurguladı. "İlk yarıda üç pozisyonumuz var, penaltı mı, değil mi, bilmiyorum. Skor moralimizi bozdu ama oyun olarak cesur bir oyun oynadık. Şu anda güçlü ve cesur şekilde bunun rövanşını yapacağız, kupa almak için gideceğiz"

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Güçlü ve cesuruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a yenilmelerine rağmen oynadıkları cesur futbolu övdü. Fatih Tekke, "Tüm oyuncularımın ayağına sağlık. İlk yarıda 3 pozisyonumuz var, penaltı mı, değil mi, bilmiyorum. Bir tanesi olmuş olması lazımdı. Yoksa dayanamıyorsunuz böyle çok fazla. Tam uyarı yapacağımız anda gol yedik. Bire birde, geniş alanda gayet iyi savunma yaptık. Zor bir maçtı, iyi çalıştık. 'Kupada ne yapabilirizi' düşünmemiz lazım" diye konuştu.

CESURCA BİR OYUN OYNADIK

"Skor evet moralimizi bozdu ama oyun olarak cesurca bir oyun oynadık" diyen başarılı teknik adam, şunları söyledi: "O cesaret benim için önemli. Kupa maçında umarım, nasip bize olur ama o da çok zor maç. Galatasaray hem dinamik bir kadro, hocası bugün hiç rotasyon yapmadı. Ama ben iyi ki yaptım diyorum çünkü iki sakat verdim. Güçlü ve cesur bir şekilde bunun rövanşını yapacağız, kupa almak için gideceğiz. Daha iyi olabilirdik ama beklediğimden iyiydi."

TEKKE İLE EVDE İLK YENİLGİ

Fırtına, Fatih Tekke ile Papara'da ilk kez yenildi. Bu periyotta kupada Bodrum FK'yı 3-2, Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldi. Ligde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı; Rizespor'u 2-0, Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti.

Osimhen, G.Saray'a veda edecek!
Mourinho eski öğrencisini F.Bahçe'ye getiriyor!
DİĞER
ATV’nin yeni bombası! 3 farklı ailenin gülme garantili hikayesi: "Aile Saadeti!"
Barış masası İstanbul'da kuruluyor! Putin "Başkan Erdoğan'la görüşeceğim" diyerek duyurdu: Türkiye barış için çok çabaladı
F.Bahçe'den büyük bomba! İngilizler duyurdu
F.Bahçe'de tazminat problemi! Mourinho...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 11 Mayıs Pazar 2025 Bugünkü maçlar 11 Mayıs Pazar 2025 07:46
Hangi matematik! Şampiyon G.Saray Hangi matematik! Şampiyon G.Saray 00:27
F.Bahçe'de tazminat problemi! Mourinho... F.Bahçe'de tazminat problemi! Mourinho... 00:14
Öztürk'ten F.Bahçe'ye hakem göndermesi! Öztürk'ten F.Bahçe'ye hakem göndermesi! 00:01
Buruk: Final için örnek olacak Buruk: Final için örnek olacak 00:01
Fatih Tekke: Skor moralimizi bozdu ama... Fatih Tekke: Skor moralimizi bozdu ama... 00:01
Daha Eski
G.Saray'da son '1' adım! İşte güncel puan durumu G.Saray'da son '1' adım! İşte güncel puan durumu 00:01
Muslera'dan geleceğiyle ilgili açıklama! Muslera'dan geleceğiyle ilgili açıklama! 00:01
Cimbom Trabzon'da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! Cimbom Trabzon'da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! 00:01
Derbide çok konuşulacak pozisyon! Derbide çok konuşulacak pozisyon! 00:01
Fırtına direğe takıldı! İşte o pozisyon Fırtına direğe takıldı! İşte o pozisyon 00:01
Derbide sakatlık şoku! Derbide sakatlık şoku! 00:01