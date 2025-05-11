Güçlü ve cesuruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a yenilmelerine rağmen oynadıkları cesur futbolu övdü. Fatih Tekke, "Tüm oyuncularımın ayağına sağlık. İlk yarıda 3 pozisyonumuz var, penaltı mı, değil mi, bilmiyorum. Bir tanesi olmuş olması lazımdı. Yoksa dayanamıyorsunuz böyle çok fazla. Tam uyarı yapacağımız anda gol yedik. Bire birde, geniş alanda gayet iyi savunma yaptık. Zor bir maçtı, iyi çalıştık. 'Kupada ne yapabilirizi' düşünmemiz lazım" diye konuştu.

CESURCA BİR OYUN OYNADIK

"Skor evet moralimizi bozdu ama oyun olarak cesurca bir oyun oynadık" diyen başarılı teknik adam, şunları söyledi: "O cesaret benim için önemli. Kupa maçında umarım, nasip bize olur ama o da çok zor maç. Galatasaray hem dinamik bir kadro, hocası bugün hiç rotasyon yapmadı. Ama ben iyi ki yaptım diyorum çünkü iki sakat verdim. Güçlü ve cesur bir şekilde bunun rövanşını yapacağız, kupa almak için gideceğiz. Daha iyi olabilirdik ama beklediğimden iyiydi."

TEKKE İLE EVDE İLK YENİLGİ

Fırtına, Fatih Tekke ile Papara'da ilk kez yenildi. Bu periyotta kupada Bodrum FK'yı 3-2, Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldi. Ligde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı; Rizespor'u 2-0, Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti.