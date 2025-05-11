Derbizede Trabzonspor

Fırtına, bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. 6 karşılaşmada 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Karadeniz devi, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye evinde 3-2 ve Galatasaray'a İstanbul'da 4-3 yenildi. Trabzonspor, Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük derbisinde de bu kez Papara Park'ta dün Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Sezonu derbi galibiyeti olmadan kapattı.

VİŞÇA-MENDY ZOR OLANI YAPTI

Galatasaray karşısında 38'de Vişça'nın şutunda Muslera, topu uzaklaştırdı. Dönen topu takip eden Mendy de Muslera'yı geçemedi.

BATAGOV: KUPAYI ALACAĞIZ

Batagov:"İlk yarıda iyiydik. Bire bir baskılarda iyi baskılar oluşturduk. Rakibe fırsat vermedik. Değerlendiremediğimiz gol fırsatları vardı. İkinci yarı çok iyi başlangıç yapamadık. Rakibin duran toplarında sıkıntı çektik. Bunun üzerine çalışacağız ve kupa maçında çok daha iyi bir oyun ortaya koyarak kupayı kazanacağız."

SIKAN DURDU

Sikan son haftalarda takımına gol katkısı vermeye başlamıştı. 24 yaşındaki forvet, ligin 33. haftasında Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'u 4-3 yendiği karşılaşmada 2, geçen hafta 1-1 biten Kasımpaşa maçında fileleri sarsmıştı. Dün derbide suskun kaldı.

TRİBÜNLER DOLDU

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan dev derbiye bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi bir gösterdi. Tribünlerin tamamı dolarken, maç öncesinde takıma sevgi gösterilerinde bulundular.