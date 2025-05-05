Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki! "Yazıklar olsun"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 1-1 beraberlike sonuçlandı. Bordo-mavili ekip maçtaki hakem kararlarına resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

Trabzonspor'un maçın 90. dakikasında Simon Banza ile bulduğu ve ofsayt nedeniyle iptal edilen golün görseli paylaşımda yer alırken "Yazıklar olsun!" ifadesi kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM