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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki! "Yazıklar olsun"

Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki! "Yazıklar olsun"

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili ekip maçtaki hakem kararlarına resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 22:50 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 23:10
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Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki! "Yazıklar olsun"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 1-1 beraberlike sonuçlandı. Bordo-mavili ekip maçtaki hakem kararlarına resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

Trabzonspor'un maçın 90. dakikasında Simon Banza ile bulduğu ve ofsayt nedeniyle iptal edilen golün görseli paylaşımda yer alırken "Yazıklar olsun!" ifadesi kullanıldı.

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