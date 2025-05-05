TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Tekke'den Uğurcan ve Savic açıklaması! "Galatasaray'a karşı..."

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke mücadelenin ardından sakat oyuncularının son durumu hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLER

Fatih Tekke: İlk yarı kaybedilmiş bir 45 dakika. Ne öne baskılarımız ne de oynama şeklimiz doğruydu. Biraz daha cesur olmamız lazım. Gol yiyorsun zaten ama oynarsan, oyunun kontrolünü tutma şansın var.

Oyunun son bölümünde oyun bize de dönebilirdi. İki takımın da mutsuz olacağı bir netice var. İki puan kaybettik. Bana göre en önemlisi ise cesaret. Cesaret çok daha önemli. İki kere Galatasaray ile oynayacağız. Çok daha iyi olmamız lazım. Giren oyuncularımızın verdiği enerji çok önemliydi.

"UĞURCAN VE SAVIC GALATASARAY MAÇINDA..."

"Uğurcan ve Savic... O sakatlıklar oynamayabilir ama oynama istekleri çok üst düzey. Geçen sürede bakacağız. Onların durumuna göre bakacağız. Her oyuncumuz gibi bizim için çok değerli oyuncular ve önemli oyuncular oyunsal olarak." ifadelerini kullandı.