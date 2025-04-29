CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Davy Klaassen hamlesi! Resmi teklif...

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Davy Klaassen hamlesi! Resmi teklif...

Trabzonspor, Ajax ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki merkez orta saha Davy Klaassen'in menajeri ile masaya oturdu. Fırtına, Hollandalı futbolcuyu transfer etmek için resmi teklif sunacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Davy Klaassen hamlesi! Resmi teklif...

Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, sürpriz bir ismi aldı. Bordo mavililerin Ajax forması giyen Davy Klaassen'ın menajeri ile temasa geçtiği ve 32 yaşındaki orta sahanın şartlarını sorduğu vurgulandı. Hollanda futbolunun yetiştirdiği önemli yeteneklerden biri olan 1.79 boyundaki futbolcu, kariyerinde Ajax dışında Everton ve Werder Bremen gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde de forma giydi. Tecrübeli futbolcu oyun görüşü, pas kalitesi ve tecrübesiyle önemli bir rol üstlyenebilir. Bir ara değeri 22 milyon euro olan Klaassen, 10 numara ve ön liberoda da oynayabiliyor.

F.Bahçe'den Anguissa operasyonu!
Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Canfeza'ya büyük sürpriz!
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu'nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı?
F.Bahçe'den G.Saray'a Xhaka çalımı!
Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı! Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı! 01:09
Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama... Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama... 01:09
Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu! Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu! 01:09
Fatih Tekke'den U19 açıklaması! Fatih Tekke'den U19 açıklaması! 01:09
Fırtına'nın gençleri Avrupa'da 2'nci! Fırtına'nın gençleri Avrupa'da 2'nci! 01:09
Trabzonspor'da duygusal anlar! Trabzonspor'da duygusal anlar! 01:09
Daha Eski
Göztepe galibiyeti hatırladı! Göztepe galibiyeti hatırladı! 01:09
G.Saray'a Sane transferinde şok! G.Saray'a Sane transferinde şok! 01:09
G.Saray'a sürpriz orta saha! G.Saray'a sürpriz orta saha! 01:09
F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! 01:09
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 01:09
G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı 01:09