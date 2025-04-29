TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Davy Klaassen hamlesi! Resmi teklif...

Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, sürpriz bir ismi aldı. Bordo mavililerin Ajax forması giyen Davy Klaassen'ın menajeri ile temasa geçtiği ve 32 yaşındaki orta sahanın şartlarını sorduğu vurgulandı. Hollanda futbolunun yetiştirdiği önemli yeteneklerden biri olan 1.79 boyundaki futbolcu, kariyerinde Ajax dışında Everton ve Werder Bremen gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde de forma giydi. Tecrübeli futbolcu oyun görüşü, pas kalitesi ve tecrübesiyle önemli bir rol üstlyenebilir. Bir ara değeri 22 milyon euro olan Klaassen, 10 numara ve ön liberoda da oynayabiliyor.