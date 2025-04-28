Kuzey'in kralları

Trabzonspor'da Ukraynalı futbolcular Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan, performanslarıyla alkışları topladı. Alanyaspor'a karşı alınan 4-3'lük galibiyette Zubkov, 1 gol-1 asistle oynarken, Sikan da bordomavili forma altında golle tanıştı ve iki kez ağları havalandırdı. Sikan ayrıca Banza'nın golünde de asisti yapan isim oldu. Özellikle Zubkov'un yakaladığı çıkış Trabzonspor taraftarlarından alkışı kaptı. 28 yaşındaki yıldız hem lig hem de kupada gollerini sıralamaya devam etti.

9 MAÇ 7 GOL

Ara transferde Shakhar Donetsk'ten takıma katılan Zubkov, kupa ve ligde çıktığı son 9 maçta tam 7 kez rakip fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı. Deneyimli yıldız, Trabzonspor kariyerinde çıktığı 14 resmi maçta 7 gol atarken 2 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Zubkov gibi ara transferde Shakhtar Donetsk'ten gelen Sikan da bordo-mavili forma altında golle tanıştı. 24 yaşındaki yıldız 9. maçında 2 kez ağları sarsarken bir de asist yaptı.

2. KEZ

Zubkov ve Sikan, ikinci kez aynı anda gol attı. İkili daha önce Shakhtar Donetsk formasıyla 27 Kasım 2024'te Şampiyonlar Ligi'nde PSV karşısında benze bir performans sergilemişti.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Zubkov ve Sikan oyundan çıkarlarken ayakta alkışlandı. 2 gol, 1 asistle oynayan Sikan, 71'de kenara gelirken taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. 90'da da Zubkov çıkarken tribünler alkışlarla karşıladı.

İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçındaki ilk 11'inden üç değişikliğe gitti. Fatih Tekke hafif sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme'nin yanı sıra Lundstram Lundstram'ı kulübeye çekti. Okay, Mendy ve Vişça ilk 11'de başladı.

HADERGJONAJ YİNE ATTI

Alanyaspor'da Florent Hadergjonaj bir kez daha golünü attı. Kosovalı futbolcu ligin ilk yarısında olduğu gibi bir kez daha penaltıdan ağları havalandırdı. 30 yaşındaki sağ kanat, Alanyaspor'un 3. golünde de asisti yapan isim olarak dikkat çekti. Hadergjonaj bu sezon 5 gol, 5 asistle 10 gole etki etti.