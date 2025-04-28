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Banza 19'u buldu
Bu sezon sergilediği başarılı performansla Trabzonspor'un golcü açığını kapatan Simon Banza, gollerine kaldığı yeden devam ediyor. İki haftalık suskunluğun ardından geçen hafta Adana Demirspor önünde mücadelenin tek sayısını kaydeden tecrübeli oyuncu dünü de boş geçmedi. Sikan'ın kafayla içeriye doldurduğu pozisyonu iyi takip edip fileleri bulan Banza, bu sezon ligdeki 19. golünü atarak krallık yarışındaki iddiasını korudu. Yıldız oyuncu attığı 19 golün 12'sini ise Papara Park'ta kaydetmeyi başardı.
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