CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Banza 19'u buldu

Banza 19'u buldu

Bu sezon sergilediği başarılı performansla Trabzonspor'un golcü açığını kapatan Simon Banza, gollerine kaldığı yeden devam ediyor. İki haftalık suskunluğun ardından geçen hafta Adana Demirspor önünde mücadelenin tek sayısını kaydeden tecrübeli oyuncu dünü de boş geçmedi. Sikan'ın kafayla içeriye doldurduğu pozisyonu iyi takip edip fileleri bulan Banza, bu sezon ligdeki 19. golünü atarak krallık yarışındaki iddiasını korudu. Yıldız oyuncu attığı 19 golün 12'sini ise Papara Park'ta kaydetmeyi başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Banza 19'u buldu
Bu sezon sergilediği başarılı performansla Trabzonspor'un golcü açığını kapatan Simon Banza, gollerine kaldığı yeden devam ediyor. İki haftalık suskunluğun ardından geçen hafta Adana Demirspor önünde mücadelenin tek sayısını kaydeden tecrübeli oyuncu dünü de boş geçmedi. Sikan'ın kafayla içeriye doldurduğu pozisyonu iyi takip edip fileleri bulan Banza, bu sezon ligdeki 19. golünü atarak krallık yarışındaki iddiasını korudu. Yıldız oyuncu attığı 19 golün 12'sini ise Papara Park'ta kaydetmeyi başardı.
G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro...
Talisca'dan büyük başarı! Osimhen'i geride bıraktı
DİĞER
Beşiktaş'tan dev golcü harekatı! Immobile yerine ilk tercih belli oldu...
Enerjide yeni stratejinin çizileceği Doğal Kaynaklar Zirvesi Turkuvaz Medya'da! Program belli oldu: Hangi bakanlar katılacak?
Süper Lig'de güncel puan durumu!
F.Bahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 28 Nisan Pazartesi Bugünkü maçlar 28 Nisan Pazartesi 07:45
F.Bahçe'den soruşturma talebi! F.Bahçe'den soruşturma talebi! 00:54
F.Bahçe'den soruşturma talebi! F.Bahçe'den soruşturma talebi! 00:52
Okan Buruk'tan iç transfer müjdesi! Okan Buruk'tan iç transfer müjdesi! 23:52
G.Saray farklı kazandı! G.Saray farklı kazandı! 23:52
G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... 23:52
Daha Eski
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:52
Bellona Kayserispor evinde kazandı! Bellona Kayserispor evinde kazandı! 23:52
Premier Lig'de şampiyon Liverpool! Premier Lig'de şampiyon Liverpool! 23:52
Kerem Portekiz'de gollerine devam ediyor! Kerem Portekiz'de gollerine devam ediyor! 23:52
Tekke: Gollerin birini ben yedirdim Tekke: Gollerin birini ben yedirdim 23:52
F.Bahçe'den İrfan Can Eğribayat için açıklama! F.Bahçe'den İrfan Can Eğribayat için açıklama! 23:52