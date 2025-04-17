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Geçilmez kale
Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Trabzonspor, ligde oynadığı 29 karşılaşmanın 12'sinde rakiplerine gol izni vermedi. Trabzonspor'un yaptığı lig maçlarının tamamında kaleyi koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır da ortaya koyduğu performansla bu istatistikte önemli rol oynadı. Süper Lig'deki 29 karşılaşmada 36 gol yiyen Karadeniz ekibi, maç başına kalesinde 1,24 gol gördü. Trabzonspor dış sahada 5, iç sahada ise 7 kez kalesini gole kapadı.
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