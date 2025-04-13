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Haberler Trabzonspor Oleksandr Zubkov: Bu yolda devam edeceğiz

Oleksandr Zubkov: Bu yolda devam edeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından maçta 2 gol kaydederek yıldızlaşan Trabzonsporlu futbolcu Oleksandr Zubkov açıklamalarda bulundu. İşte Zubkov'un açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 21:19
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Oleksandr Zubkov: Bu yolda devam edeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın yıldızı ise attığı iki golle Oleksandr Zubkov oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Zubkov, duygularını paylaştı. İşte Zubkov'un maç sonu değerlendirmeleri...

"BU YOLDA DEVAM EDECEĞİZ"

"Takımımız adına çok önemli bir 3 puandı. Bu yolda devam edeceğiz. İlk yarıda 3. golü de atmalıydım. Ozan harika bir pas atmıştı, değerlendiremedim. Bizim adımıza çok değerli bir 3 puandı."

"OLMAM GEREKEN YERDEYDİM"

"Beklerimizden iki harika pastı, ben de doğru yerdeydim, olmam gereken yerdeydim. Beklerimizin, gollerimizde katkısı büyüktü."

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