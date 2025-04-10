İdeale dönüş fırsatı

Savic ve Batagov'un uyumu, takımın savunma gücünü artırırken, Nwakaeme'nin dönüşü de hücuma olumlu etki edebilir.

KADRO DERİNLİĞİ ARTIYOR

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, pazar günü saat 19.00'da komşusu Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bu kritik Karadeniz derbisi öncesi bordo-mavililerde Fatih Tekke'nin kadro derinliği önemli ölçüde artmış durumda. Savic, Batagov ve Nwakaeme gibi yıldızların takıma katılmasıyla Tekke, ilk kez ideal kadrosuyla sahaya çıkma fırsatını yakalayacak.

KABUSA 5 KALA

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça gerisinde kalan Trabzonspor, alışık olmadığı bir puan tablosu ile karşı karşıya. Küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde yer alan bordo-mavililer, 2001-02 ve 2015-16 sezonlarında yaşadığı kâbus dolu günleri yeniden yaşama tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

34 KEZ İLK 4'TE YER ALDI

Trendyol Süper Lig'de 7 sezonu zirvede tamamlayan Fırtına, 9'ar kez ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak 34 kez ilk dört içinde yer alma başarısı gösterdi. Ligi beşer defa 5 ve 6. sırada tamamlayan Trabzonspor, ikişer kez de 7. ve 9. sırada yer aldı. Bordo-mavililer, en kötü lig derecelerini ise birer kez 12. ve 14. sıralarda yaşayarak elde etmiş durumda.