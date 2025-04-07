Tekke'den sürpriz kadro

Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, Fenerbahçe derbisindeki kadro hamleleriyle sürpriz yaptı. Fatih Tekke, hem taktik formasyon anlamında hem de oyuncu tercihleriyle herkesi şaşırttı. Özellikle Edin Vişça, Danylo Sikan ve Serdar Saatçı gibi önemli isimler derbiye yedek kulübesinde başlarken; Denis Draguş ilk 11'de kendisine şans buldu. Bordo-mavili takımın sol tarafında da önemli bir değişiklik göze çarptı. Transfer olduğundan bu yana sol bekte forma giyen Mustafa Eskihellaç, bu kez sol kanada geçti. Sol bek olarak ise Arif Boşluk süre aldı. Stoperde ise Stefan Savic ile Okay Yokuşlu yan yana şans buldu. Taktiksel anlamda da ilk yarıda zaman zaman 5'li zaman zaman da 3'lü savunmaya dönen Fatih Tekke, ikinci yarıda ise Fenerbahçe'nin bulduğu gollerin ardından mecburen 4'lü savunma düzenini uyguladı.

GOL ATTIM AMA YETMEDİ

Fenerbahçe derbisinde maça ilk 11'de şans bulan Denis Draguş, 4.5 ay sonra gol attı. 2025'te de ilk golünü atan Draguş, "Maalesef skoru koruyamadık. Skoru bulduk. İlk yarıyı önde kapattık. İkinci yarı başında ilk ve ikinci golleri hızlı ve arka arkaya yedik, böyle olunca sıkıntılı bir maç oldu. Gol attım ama yetmedi. Öğreneceğimiz dersler var" yorumunu yaptı.

ÖĞRENECEĞİMİZ ŞEYLER VAR

Pedro Malheiro, Fenerbahçe yenilgisi sonrası konuştu. Portekizli sağ bek, "Maça iyi başladık, golü attık. İkinci yarının ilk 10-15 dakikası zor olacağını biliyorduk. İyi çalıştık. Belki kaybettik ama bundan öğrenip kullanacağımız şeyler olacaktır. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.