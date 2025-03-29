Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için anlamlı hareket

Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'nin hatırasını yaşatmak için isminin yazılı olduğu formayı imzalayarak ailesine teslim etti.
Bordo mavililerin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcularımız; Mattia Ahmet Minguzzi'nin hatırasını yaşatmak için isminin yazılı olduğu formayı imzalayarak ailesine teslim etti. Hep kalbimizde olacaksın Ahmet" ifadeleri kullanıldı.
Futbolcularımız; Mattia Ahmet Minguzzi'nin hatırasını yaşatmak için isminin yazılı olduğu formayı imzalayarak ailesine teslim etti.♾️Hep kalbimizde olacaksın Ahmet pic.twitter.com/LA6m7Oc1Y2— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 29, 2025