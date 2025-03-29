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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için anlamlı hareket

Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için anlamlı hareket

Trabzonspor Kulübü, Mattia Ahmet Minguzzi’nin hatırasını yaşatmak için isminin yazılı olduğu formayı imzalayarak ailesine teslim etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 14:55 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 15:00
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Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için anlamlı hareket

Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'nin hatırasını yaşatmak için isminin yazılı olduğu formayı imzalayarak ailesine teslim etti.

Bordo mavililerin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcularımız; Mattia Ahmet Minguzzi'nin hatırasını yaşatmak için isminin yazılı olduğu formayı imzalayarak ailesine teslim etti. Hep kalbimizde olacaksın Ahmet" ifadeleri kullanıldı.

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