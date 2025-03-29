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Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Göztepe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trabzonspor-Göztepe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Başakşehir galibiyetiyle 300 günlük deplasman galibiyeti hasretini noktalayan bordo-mavililerde 4 futbolcu forma giyemedi. Yeni hocası Fatih Tekke ile yeni seri peşinde olan Fırtına'da 4 isim ise sarı kart sınırında. Kritik karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor. Trabzonspor - Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 15:55
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Trabzonspor-Göztepe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, İzmirli rakibi Göztepe'yi ağırlıyor. 35 puanı olan Trabzonspor, galip gelerek yeni hocası Fatih Tekke ile hem seri başlatmak hem de çarşamba günü Bodrum ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı öncesi moral bulmak istiyor. Sakatlıklar ve kart cezaları sebebiyle 4 eksikle sahaya çıkan Fırtına'nın rakibi Göz-Göz'ün ise 37 puanı bulunuyor.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Serdar, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Ozan, Visca, Enis

Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Nazım, Dennis, Doğan, Ahmed, Juan, Romulo

Trabzonspor - Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Göztepe maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Papara Park'taki karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

FIRTINA'NIN HEDEFİ GÖZ-GÖZ'ÜN ÖNÜNE GEÇMEK

Trabzonspor, sahasında karşılaşacağı Göztepe ile 30. kez rakip oldu. Bordo-mavililerin 13'e 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ligde bordo-mavililer 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 35 puanla 9. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 37 puanla 7. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek puan sıralamasında önüne geçmek istiyor.

30. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, ligde 29 kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 13, sarı-kırmızılılar 6 kez galip geldi. İkili arasındaki 10 maç ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibi 43 golüne karşılık kalesinde 25 gol gördü. Sezonun ilk devresinde İzmir'de oynanan mücadeleyi Göztepe 2-1 kazanmıştı.

TRABZON'DA OYNANAN MAÇLAR

Trabzonspor ile Göztepe arasında Trabzon'da oynanan maçlarda ev sahibi bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sahasında attığı 24 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Zorlu müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz oldu.

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