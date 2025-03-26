Artık önümüz açık

Ozan Tufan, Fatih Tekke ve takımın son durumunu değerlendirdi. Orta saha oyuncusu, "Fatih Hoca'nın gelişiyle birlikte yeni bir sisteme geçtik. Kısa sürede bunu Başakşehir maçında uygulamaya çalıştık. Hocanın istediklerini tam yapamasak da yaptığımız bölümde skoru aldık. Sistemin üzerine daha çok yoğunlaşıp daha iyi skorlar elde etmek istiyoruz. İnişli çıkışlı performansım oldu. Takımın da dalgalı bir performansı vardı. Şehrin bizden beklentisi bu değil. Düzeltmek zorundayız. Fatih Hoca'nın döneminde farklı anlayışla oynamaya çalışıyoruz. Diğer takımlar, bizim baskı, pres anlayışımızı çözemez. Birkaç farklı sistemimiz var. Bundan sonra önümüz daha açık" dedi.

ŞU AN OLDUKÇA FORMUMDAYIM

Birçok eleştiri oluyor. Benim rahatsız olduğum konulardan biri. Dışarıdan bakıldığı zaman öyle gözüküyor ama gerçek hayatta ve sahada, testler sonucunda bir rahatsızlık, şikayette bulunulsa kulüp, hoca, yönetim için rahatsızlık olsa cezası verilir. Şu anda yine demek istemiyorum ama 'gayet fitim' demek istemiyorum ama oldukça formumdayım."

HEDEFİMİZ KUPA

Sezona başlarken herkesin şampiyonluk hedefi vardır. Bizim de vardı. Avrupa'da da mesafe kat etmek istiyorduk ama başaramadık, üzgünüz. 10-12 maçlık periyotta hedefimiz kupa. Bu saatten sonra kaybetmeye tahammülümüz yok. Şu an en önemli hedefimiz kupa.

HER YERDE OYNAYABİLİRİM

Stoperde kim oynayacak sorusu var, anladığım kadarıyla. Daha hiçbir şey belli değil inanın. Şu an sistem, taktik üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Görev verilse orada da en iyisini yapmaya çalışırım. Ozan hem ileride hem geride hem sağ bekte oynuyor gibi bir algı var. Benim en önemli özelliklerimden biri, oralarda onları oynatmayacak şekilde, elimden gelen en iyi performansı vermeye çalışıyorum. Tabii ki eksiklerim oluyor.

MEVKİNİN ÖNEMİ YOK

Her hocanın isteği, arzusu farklı oluyor. Futbola sağ bek olarak başladım, orta sahaya evrildim, sağ açık, forvet, orta saha dönüşümlü oynadım. Yeni sistemimizde forvete daha yakınım. Hem hücum hem defansa yakın bir rol alıyorum. Benim için mevkinin önemi yok. Kendi başarım beni ama takım başarısı tüm takımı tüm şehri etkiler. Hoca bana nerede görev verirse versin elimden geleni yaparım.