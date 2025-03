Sezon başında Boavista'dan transfer edilen Pedro Malheiro, Portekiz basınından O Jogo'ya konuştu. Portekizli sağ bek, "Trabzonspor her zaman zirve için mücadele eden bir kulüp. Bu sezon bizim için bir geçiş yılı ama hedefimiz her zaman Avrupa kupalarına katılmak. Ayrıca Türkiye Kupası'nı da is- tiyoruz" dedi