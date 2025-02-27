  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Bondarenko!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Bondarenko!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da 24 yaşındaki Ukraynalı orta saha Artem Bondarenko'nun transferi için düğmeye basıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Bondarenko!

Trabzonspor ara dönemde 4 oyuncu kadrosuna katmış ancak transfer etmeyi çok istediği Artem Bondarenko'yu ise alamamıştı. 24 yaşındaki 10 numara için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 7 milyon euro'yu öneren yönetim, Shakhtar'ın 12 milyon euro'da diretmesi nedeniyle geri adım atmıştı. Bordo-mavili takımın 8 numarayı sezon sonuna kadar da takip edeceği ve yaz döneminde bir hamle daha yapma düşüncesinde olduğu öğrenildi. Bordo mavililer, Bondarenko için önemli bir bütçe ayıracak. Ancak yine de 1.87 boyundaki futbolcunun sezon sonuna kadar Shakhtar Donetsk kulübü ile sergileyeceği performans da bu durumda etkili olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Bondarenko'yu oldukça beğenmiş ve yönetim kurulundan alınmasını talep etmişti.

SHAKHTAR'DAN 3. TRANSFER

Ara transfer döneminde Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'ten Zubkov ve Sikan'ı kadrosuna katmış ve 12 milyon euro ödeneceğini açıklamıştı. Bondarenko da gelirse Ukrayna ekibinden kadroya katılan 3. transfer olacak.

2028'DE SONA ERECEK

Güçlü fiziği ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Bondarenko, Shakhtar altyapısından yetişerek A takıma kadar yükseldi. 1.87 boyundaki futbolcu, bu sezon 24 maçta forma giyerek 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Asıl mevkisi 10 numara olan Ukraynalı oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

G.Saray'da veda zamanı! F.Bahçe maçı sonu oldu
F.Bahçe'den Kovacic bombası!
DİĞER
Son dakika haberi: Arda Güler'e transfer müjdesi! Dünya devi harekete geçti...
Başkan Erdoğan'dan teşekkür mesajı: "Hep birlikte nice yıllara..." | Liderler peş peşe doğum gününü kutladı
Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki'
Cimbom çeyrek final için sahada!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! 01:42
City Tottenham deplasmanında galip! City Tottenham deplasmanında galip! 01:42
Arsenal 1 puana razı! Arsenal 1 puana razı! 01:42
Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! 01:38
City Tottenham deplasmanında galip! City Tottenham deplasmanında galip! 01:30
Arsenal 1 puana razı! Arsenal 1 puana razı! 01:29
Daha Eski
Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki' Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki' 01:18
Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki' Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Merkez Hakem Sirki' 01:18
Şenol Güneş'ten o yıldıza eleştiri! Şenol Güneş'ten o yıldıza eleştiri! 00:47
Fırtına farklı turladı! Fırtına farklı turladı! 00:47
İskenderunspor çeyrek finalde! İskenderunspor çeyrek finalde! 00:47
Ankara'da turlayan çıkmadı! Ankara'da turlayan çıkmadı! 00:47