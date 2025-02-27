TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Bondarenko!

Trabzonspor ara dönemde 4 oyuncu kadrosuna katmış ancak transfer etmeyi çok istediği Artem Bondarenko'yu ise alamamıştı. 24 yaşındaki 10 numara için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 7 milyon euro'yu öneren yönetim, Shakhtar'ın 12 milyon euro'da diretmesi nedeniyle geri adım atmıştı. Bordo-mavili takımın 8 numarayı sezon sonuna kadar da takip edeceği ve yaz döneminde bir hamle daha yapma düşüncesinde olduğu öğrenildi. Bordo mavililer, Bondarenko için önemli bir bütçe ayıracak. Ancak yine de 1.87 boyundaki futbolcunun sezon sonuna kadar Shakhtar Donetsk kulübü ile sergileyeceği performans da bu durumda etkili olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Bondarenko'yu oldukça beğenmiş ve yönetim kurulundan alınmasını talep etmişti.

SHAKHTAR'DAN 3. TRANSFER

Ara transfer döneminde Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'ten Zubkov ve Sikan'ı kadrosuna katmış ve 12 milyon euro ödeneceğini açıklamıştı. Bondarenko da gelirse Ukrayna ekibinden kadroya katılan 3. transfer olacak.

2028'DE SONA ERECEK

Güçlü fiziği ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Bondarenko, Shakhtar altyapısından yetişerek A takıma kadar yükseldi. 1.87 boyundaki futbolcu, bu sezon 24 maçta forma giyerek 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Asıl mevkisi 10 numara olan Ukraynalı oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.