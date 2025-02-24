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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan derbi sonrası açıklama! "Adalet için eşitlik istiyoruz"

Trabzonspor'dan derbi sonrası açıklama! "Adalet için eşitlik istiyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Trabzonspor'dan karşılaşmayı yöneten Slavko Vincic ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 22:52 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 22:59
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Trabzonspor'dan derbi sonrası açıklama! "Adalet için eşitlik istiyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Trabzonspor'dan karşılaşmayı yöneten Slavko Vincic ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Adalet İçin Eşitlik İstiyoruz!

Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur.

Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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