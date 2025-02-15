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Haberler Trabzonspor Simon Banza: Skoru koruyamadık

Simon Banza: Skoru koruyamadık

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Derbi mücadelesinin ardından Trabzonspor'un yıldız golcüsü Simon Banza açıklamalarda bulundu. İşte Banza'nın açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 21:11 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 21:12
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Simon Banza: Skoru koruyamadık

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenildi. Derbi sonrasında Trabzonspor'un öne çıkan golcüsü Simon Banza açıklamalarda bulundu. İşte Banza'nın açıklamaları...

"SKORU KORUYAMADIK"

"İlk yarıdan başlarsak, iyi bir oyun ortaya koyduk. İkinci golü atabilsek, işler bizim için daha güvenli olabilirdi. İkinci yarıya Beşiktaş bizden daha iyi başladı. Skoru koruyamadık. Arka arkaya goller yedik. Gerçekten bugün iyiydik. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Bir sonraki maça hazırlanacağız."

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A GOL ATMASI HAKKINDA

"Eğer bu golleri attıysam, takım arkadaşlarım sayesinde. Olabildiğince fazla gol atıp takıma yardımcı olmak istiyorum. Bu golleri attıkça mutlu oluyorum. Bugün özeline gelirsek, ikinci, üçüncü golü bulabilsem daha iyi olacaktı. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sezon sonunda kaç gole ulaşacağımı göreceğiz."

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