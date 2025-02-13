Güneş ile ilk peşinde

Trabzonspor, 5. kez göreve getirdiği teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini alacak. Güneş ile bu sezon 8 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayıp sadece 3 puan toplayabildi.

272 GÜNLÜK HASRET

Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi. Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.