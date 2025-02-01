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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov şehre geldi!

Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov şehre geldi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov, Trabzon'a geldi. Detaylar birazdan...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 21:49 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 22:36
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Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov şehre geldi!

Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov'u Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Danylo Sikan'ın ardından aynı takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Oleksandr Zubkov'un transferini de bitirmek için oyuncuyu Trabzon'a getirdi.

Kulüp yetkililerinin karşıladığı oyuncu saat 21.45 sıralarında Trabzon'a geldi. Dış hatlardan çıkması beklenen oyuncu iç hatlardan çıkış yaptı.

Zubkov'un sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından bordo-mavili kulüp oyuncunun transferini resmi olarak duyurması bekleniyor.

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