  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Net Glabal Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Net Glabal Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk edeceği Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 19:34
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Net Glabal Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Onvo Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınmanın hareketlerinin ardında topa sahip olma ve dar alan çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Transfer uzmanı açıkladı: F.Bahçe ve Carlos...
Tarihi bonservisle gidecek! Buruk transfer için kararını verdi
DİĞER
Bir Gece Masalı'nın genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesine bakın! Güzelliğini meğer annesinden almış...
Bakan Bayraktar Turkuvaz Dijital ortak yayınında Takvim, Sabah ve A Haber'e konuştu! 2025 müjdesi 5 yıllık yol haritası: Farklı coğrafyalarda petrol arayacağız
Lyon'dan Beşiktaş ve G.Saray'a rest!
Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:05
Resmen açıklandı: Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi Resmen açıklandı: Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi 19:34
Kike Salas gözaltına alındı Kike Salas gözaltına alındı 17:47
Errick McCollum transferden mutlu Errick McCollum transferden mutlu 18:27
G.Saray'dan Zinchenko bombası! G.Saray'dan Zinchenko bombası! 18:42
Fırtına'nın Net Glabal Sivasspor mesaisi başladı! Fırtına'nın Net Glabal Sivasspor mesaisi başladı! 19:34
Daha Eski
Süper Lig ekibi teknik direktörü duyurdu Süper Lig ekibi teknik direktörü duyurdu 14:39
Farense - Benfica maçı hangi kanalda? Farense - Benfica maçı hangi kanalda? 14:48
Talisca'da son dakika! F.Bahçe transferden vazgeçti Talisca'da son dakika! F.Bahçe transferden vazgeçti 14:58
Lyon'dan Beşiktaş ve G.Saray'a rest! Lyon'dan Beşiktaş ve G.Saray'a rest! 15:08
Eski hakem o pozisyonu yorumladı! Eski hakem o pozisyonu yorumladı! 16:23
Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor? Yılın transfer bombası! Arda Güler Barcelona'ya mı gidiyor? 16:27