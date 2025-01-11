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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Onyemaechi'ye resmi teklif! Ünlü menajere yetki verildi

Trabzonspor'dan Onyemaechi'ye resmi teklif! Ünlü menajere yetki verildi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına, sağ bek Malheiro’yu transfer ettiği Portekiz temsilcisine Onyemaechi için resmi teklif sundu. 25 yaşındaki oyuncu, stoper ve ön liberoda da görev yapıyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor'dan Onyemaechi'ye resmi teklif! Ünlü menajere yetki verildi

Eren Elmalı'yı Galatasaray'a göndermek üzere olan Trabzonspor, 24 yaşındaki sol bekin boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Karadeniz devinin listesinde şu an boşta olan Konan, Atletico Madrid'den Reinildo ve Onyemaechi var. Konan ile bir görüşme yapıldı. Ardından da Boavista'nın başarılı sol beki Bruno Onyemaechi için resmen harekete geçildi. Bordo mavililer oyuncunun transferi için menajer Ahmet Bulut'a yetki verdi. Portekiz basınına göre Fırtına, Onyemaechi transferinde en ciddi adaylar arasında yer alıyor. Yaz döneminde Boavista'dan Malheiro'yu alan Karadeniz devi, bu kez aynı kulüpten Onyemaechi için de resmi teklif sundu.

EN PAHALI İKİNCİ İSİM

Transfermarkt sitesine göre 3 milyon euro değerinde olan Onyemaechi, Boavista takımının en pahalı ikinci oyuncusu konumunda. Bu sezon iyi bir performans sergileyen ve Portekiz Ligi'nde iki gol atan 25 yaşındaki savunmacı, aynı zamanda Nijerya Milli Takımı'nda da 6 kez ter döktü. Trabzonspor yönetimi, Eren'den gelecek olan 3.5 milyon euro ile bu transferi bitirmek istiyor. 1.84 boyundaki futbolcu sol bekin yanı sıra stoper ve ön liberoda da görev yapabiliyor. Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Şimdi artık Boavista'dan gelecek cevap bekleniyor. Çok yakın bir zamanda bu transfer bitebilir.

Yunus Emre SEL

SOCCERNET SİTESİ: TRABZONSPOR ÇOK GÜÇLÜ

Görüşmelerin detaylarını Nijerya'nın önde gelen spor haber sitelerinden Soccernet duyurdu. Habere göre Boavista, 25 yaşındaki sol bek için 4 milyon euro bonservis talep etti. Onyemaechi'nin sözleşmesinin sona ermesine 17 ay kalmış olması sebebiyle Trabzonspor'un elinin güçlü olduğuna vurgu yapıldı.

REFERANSI NWAKAEME

Transfer listesinde yer alan Onyemaechi konusunda olumlu referans dikkat çekiyor. Nijeryalı sol bek; vatandaşı Nwakaeme tarafından iyi tanınıyor. Nijerya basınındaki haberde; Onyemaechi'nin Nwakaeme ile aynı takımda buluşma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

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