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Haberler Trabzonspor Hücum gücü: Banza-Cham

Hücum gücü: Banza-Cham

Samsunspor ile deplasmanda önemli bir maça çıkacak Trabzonspor’da hücumdaki güç Simon Banza ve Muhammed Cham ikilisi olacak. İki yıldızın takımda en çok skor katkısı veren isimler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Hücum gücü: Banza-Cham

Süper Lig'de galibiyet serisi hedefleyen ve Karadeniz derbisinde Samsunspor'a konuk olacak Trabzonspor tüm planlarını 3 puan üzerine yapıyor. Bordo-mavili takımda hücum gücü olarak Simon Banza ve Muhammed Cham ikilisi öne çıkıyor. Süper Lig'de bu sezon 13 maça çıkan Banza, 10 gol, 1 asistle 11 gole direkt etki etti. Gol krallığı yarışında son derece iddialı olan 28 yaşındaki forvet, Samsunspor maçı öncesi Şenol Güneş'in yine en önemli kozu olacak. Muhammed Cham de son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor. Şenol Güneş'le beraber çıkışa geçen 24 yaşındaki orta saha son 5 lig maçında 5 gol atıp, 3 asist yaptı ve performansıyla beğeni topladı.

SERDAR-BATAGOV OYNAYACAK

Bordo-mavililerde Samsunspor deplasmanında stoper ikilisi tamamen değişecek. Sakatlıkları ve cezaları biten Serdar Saatçı ile Batagov yeniden stoper bölgesinde görev yapacak. Cezalı Mendy'nin yokluğunda ise son iki haftada stoper oynayan Lundstram orta sahadaki yerine dönecek.

HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünü deplasman galibiyeti alamadan kapatan Trabzonspor, 4 Ocak Cumartesi günü Samsunspor'u yenerek dış sahada kazanma hasretini bitirmeye çalışacak. Dış sahada geçen sezon 37. haftada Başakşehir'i 1-0 yenen bordomavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet alamadı. Trabzonspor, Samsunspor'u yenmesi halinde 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine Karadeniz'de son vermiş olacak. Fırtına, bu sezon deplasmanda 8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

24 GOLÜN 15'İNİ ATTILAR

Simon Banza ve Muhammed Cham ikilisi, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de 16 maçta attığı 24 golün 15'ine imza attı. Banza, 10 gol kaydederken, Cham da 5 gole imza attı.

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