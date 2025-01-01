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Haberler Trabzonspor Gaziantep’e rest

Gaziantep’e rest

Bordo mavililer, Mustafa Eskihellaç için Gaziantep FK ile pazarlık masasına oturdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Gaziantep’e rest

Bordo mavililer, Mustafa Eskihellaç için Gaziantep FK ile pazarlık masasına oturdu. Trabzon doğumlu olan 27 yaşındaki sağ kanat, bu sezon Gaziantep FK ile 12 maça çıkarken, 5'ini sol bek, 3'ünü sol kanat, 2'sini orta saha, 1'ini sağ bek ve 1'ini ise sağ kanat olarak oynadı. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.75 boyundaki futbolcu için kırmızı-siyahlılara Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen önerildi. Ancak Gaziantep FK bunu kabul etmedi, para istedi. Bunun üzerine Trabzonspor yönetimi, takasla olmazsa sezon sonunda bedavaya alırız resti çekti.

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