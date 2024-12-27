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Haberler Trabzonspor Savic hayal kırıklığı yaşattı

Savic hayal kırıklığı yaşattı

Yeni transferlerden Savic, ligin geride kalan bölümünde adeta hayal kırıklığı yaşattı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Savic hayal kırıklığı yaşattı

Yenitransferlerden Savic, ligin geride kalan bölümünde adeta hayal kırıklığı yaşattı. Sezon başında, her sezon için 2 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza parası olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalanan Karadağlı stoper, sezonun ilk bölümünde sakatlıklarla boğuştu. 3 lig maçında 149 dakika görev yaptı.

TRANSFERLERİN GÖREV ALDIĞI SÜRELER

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı futbolcuların ligin geride kalan bölümünde görev yaptığı süreler şöyle:

Malheiro 15 1305

Banza 13 1152

Lundstram 15 938

Okay Yokuşlu 11 830

Cham 14 780

Draguş 13 738

Ozan Tufan 12 714

Nwakaeme 9 593

Cihan Çanak 11 567

Serdar Saatçı 6 310

Batagov 3 270

Savic 3 149

Barisic 6 109

2024 KâBUSU TRABZONSPOR

Süper Lig'de 2024 yılını İstanbul'un üç büyüklerine karşı galibiyet alamadan kapatıyor. Fırtına; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kabus gibi bir yıl geçirdi.

ALTIKARDEŞ PİŞMAN ETTİ

Trabzonspor'un Bursaspor'dan 1.3 milyon euro'ya alıp Orsic'in transferi için Göztepe'ye bedava gönderdiği Taha Altıkardeş, füze gibi yükseldi. Bordo mavili takımdayken piyasa değeri 850 bin euro olan 21 yaşındaki stoper, sadece 1 yılda değerini 5.5 milyon euro'ya çıkardı. Bu sezon 14 maçta forma giyen ve 2 gol atıp 1 asist yapan Altıkardeş'i birçok Avrupa devi izliyor. Göztepe 10 milyon euro istiyor ve Trabzonspor'un satıştan yüzde 20 payı var.

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