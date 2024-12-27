Savic hayal kırıklığı yaşattı

Yenitransferlerden Savic, ligin geride kalan bölümünde adeta hayal kırıklığı yaşattı. Sezon başında, her sezon için 2 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza parası olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalanan Karadağlı stoper, sezonun ilk bölümünde sakatlıklarla boğuştu. 3 lig maçında 149 dakika görev yaptı.
TRANSFERLERİN GÖREV ALDIĞI SÜRELER
Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı futbolcuların ligin geride kalan bölümünde görev yaptığı süreler şöyle:
Malheiro 15 1305
Banza 13 1152
Lundstram 15 938
Okay Yokuşlu 11 830
Cham 14 780
Draguş 13 738
Ozan Tufan 12 714
Nwakaeme 9 593
Cihan Çanak 11 567
Serdar Saatçı 6 310
Batagov 3 270
Savic 3 149
Barisic 6 109
2024 KâBUSU TRABZONSPOR
Süper Lig'de 2024 yılını İstanbul'un üç büyüklerine karşı galibiyet alamadan kapatıyor. Fırtına; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kabus gibi bir yıl geçirdi.
ALTIKARDEŞ PİŞMAN ETTİ
Trabzonspor'un Bursaspor'dan 1.3 milyon euro'ya alıp Orsic'in transferi için Göztepe'ye bedava gönderdiği Taha Altıkardeş, füze gibi yükseldi. Bordo mavili takımdayken piyasa değeri 850 bin euro olan 21 yaşındaki stoper, sadece 1 yılda değerini 5.5 milyon euro'ya çıkardı. Bu sezon 14 maçta forma giyen ve 2 gol atıp 1 asist yapan Altıkardeş'i birçok Avrupa devi izliyor. Göztepe 10 milyon euro istiyor ve Trabzonspor'un satıştan yüzde 20 payı var.