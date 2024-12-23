  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor, sadece evinde maç kazandı

Trabzonspor, sadece evinde maç kazandı

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık bölümünü sahasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek tamamlayan Trabzonspor, sahasında 15, deplasmanda 4 puan topladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 11:38
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor, sadece evinde maç kazandı

Ligin 17 haftalık ilk bölümünde 16 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyetle hanesine 19 puan yazdıran Karadeniz ekibi, alt sıralarda yer alarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

Sezonun 17. haftasına kadar sadece seyircisi önünde maç kazanabilen Trabzonspor, 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyetle sahasında 15 puan topladı.

Bordo-mavili ekip, 8 deplasman maçında hiç galip gelemezken 17 haftalık bölümü, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda dış sahadan taşıdığı 4 puanla kapattı.

DEPLASMANDA ATTIĞINDAN FAZLASINI YEDİ

Ligde oynadığı 16 karşılaşmada rakip fileleri 24 kez havalandıran Trabzonspor, iç sahada 17 gol kaydederken kalesinde 10 gol gördü.

Bordo-mavili takım, deplasmanda attığından fazlasını yedi. Karadeniz ekibi, dış sahada 7 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

SAHASINDAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında oynadığı 8 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup edip, Beşiktaş'la 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa'yla da 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

G.Saray ve Napoli'den transfer kapışması!
F.Bahçe'de Lincoln Henrique krizi!
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş - Alanyaspor maçında taraftar isyan etti! Tüm takıma büyük protesto...
DEM ve KYB'den "Suriye'de YPG'ye destek" bildirisi! Talabani ile sinsi görüşme... Süleymaniye'de Kandil'le temas mı kurulacak?
Süper Lig'e damga vurdu! F.Bahçe ve G.Saray'a önerildi
Beşiktaş'tan Twente maçı hakkında açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ligde günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı Ligde günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı 12:12
Beşiktaş'tan Twente maçı hakkında açıklama! Beşiktaş'tan Twente maçı hakkında açıklama! 12:11
Inter - Como maçı ne zaman? Inter - Como maçı ne zaman? 12:00
LaLiga'da Atletico Madrid, zirveye yerleşti LaLiga'da Atletico Madrid, zirveye yerleşti 11:55
Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica - Estoril maçı ne zaman? 11:43
Trabzonspor, sadece evinde maç kazandı Trabzonspor, sadece evinde maç kazandı 11:38
Daha Eski
F.Bahçe ilk yarıyı "mutsuz" bitirdi F.Bahçe ilk yarıyı "mutsuz" bitirdi 11:34
G.Saray, devre arasına zirvede girdi G.Saray, devre arasına zirvede girdi 11:30
Sivasspor, Keita Balde'yle yollarını ayırdı Sivasspor, Keita Balde'yle yollarını ayırdı 11:26
İşte Zaha'nın gitmek istediği takım İşte Zaha'nın gitmek istediği takım 11:17
Fiorentina - Udinese maçı ne zaman? Fiorentina - Udinese maçı ne zaman? 11:15
Süper Lig'e damga vurdu! F.Bahçe ve G.Saray'a önerildi Süper Lig'e damga vurdu! F.Bahçe ve G.Saray'a önerildi 11:15