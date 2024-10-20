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Haberler Trabzonspor

Altın vuruş

Büyük usta Visca, olağanüstü golüyle Fırtına'yı uçurdu. Bordo-mavililer, Başakşehir’i Boşnak yıldızıyla devirdi. 90+1’de Eren’in ortasında füzeyi gönderen Vişça, eski takımını yıkarak 3 puanı getirdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Altın vuruş

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i Edin Vişça'nın füzesiyle devirdi. Düşük tempoda oynanan mücadelede, 90+1. dakikada sahne alan Boşnak yıldız, bordo- mavili takıma 3 puanı getiren isim oldu. Eren Elmalı'nın nefis ortasında ayağının dışıyla gelişine olağanüstü bir vuruş yapan 34 yaşındaki oyuncu, kaleci Muhammed'i çaresiz bırakmasını bildi.

SIRA GÖZTEPE'DE

Galibiyeti getiren Vişça, 90+1'de ağları sarsarak Trabzonspor formasıyla Süper Lig'deki en geç golünü kaydetti ve Fırtına'nın kurtarıcısı oldu. Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Şenol Güneş'in öğrencileri, Başakşehir engelini 1-0'lık galibiyetle geçerek namağlup serisini 8 maça çıkarttı. 2 galibiyet ve 6 beraberlikle 12 puana ulaşan bordo-mavili ekip, gelecek hafta 26 Ekim Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak.

SÜRPRİZ TERCİHLER

Şenol Güneş, Başakşehir maçında Serdar Saatçi ve Bardhi'yi kulübeye çekti, yerlerine Ozan Tufan ve Cham'a ilk 11'de görev verdi. Tecrübeli hoca oyun planında önemli bir değişikliğe gitti. Güneş, iki orta saha oyuncusu Lundstram ve Mendy'ye stoperde birlikte görev verdi.

TRABZON ARAYI AÇTI

İki takım dün 38. kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 17. galibiyetini alarak arayı biraz daha açtı. Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunurken; 11 maç berabere sonuçlandı.

Trabzon'da oynanan 18. maçta eşitlik bozuldu. Trabzonspor 6. galibiyetini alarak, 5 kez kazanan Başakşehir'i geçti. 7 karşılaşma ise beraberlikle bitti.

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