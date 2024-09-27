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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da değişim sinyali

Bordo mavililerde teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Savic’in yerine Gaziantep FK maçında Mendy’yi stopere çekmişti. Karadağlı yıldızın sakatlığında o pozisyonda oynayacak oyuncu belirlendi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 09:20 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 11:27
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Trabzonspor'da değişim sinyali

Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Savic'in yerine Gaziantep FK maçında Mendy'yi stopere çekmişti. Ancak Karadağlı yıldız 4 hafta yok ve tecrübeli hocanın Konyaspor sınavında stoperde Serdar Saatçı'yı oynatma ihtimali yüksek. Bu durumda Mendy asıl yerine yani orta sahaya geri dönecek.

Fırtına, Trendyol Süper Lig'deki namağlup ekiplerden birisiyken henüz galibiyet ile de tanışmadı. Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Konyaspor maçında şeytanın bacağını kırmaya ve bordo mavililerin hanesine ilk 3 puanı yazdırmaya çalışacak.

Karşılaşma, 29 Eylül Pazar günü saat 16:00'da Papara Park'ta oynanacak.

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