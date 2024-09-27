Trabzonspor'da değişim sinyali

Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Savic'in yerine Gaziantep FK maçında Mendy'yi stopere çekmişti. Ancak Karadağlı yıldız 4 hafta yok ve tecrübeli hocanın Konyaspor sınavında stoperde Serdar Saatçı'yı oynatma ihtimali yüksek. Bu durumda Mendy asıl yerine yani orta sahaya geri dönecek.

Fırtına, Trendyol Süper Lig'deki namağlup ekiplerden birisiyken henüz galibiyet ile de tanışmadı. Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Konyaspor maçında şeytanın bacağını kırmaya ve bordo mavililerin hanesine ilk 3 puanı yazdırmaya çalışacak.

Karşılaşma, 29 Eylül Pazar günü saat 16:00'da Papara Park'ta oynanacak.