DİĞER
Bordo mavi karnaval
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbiye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili futbolseverler, Şenol Güneş'in dönüşünün etkisiyle satışa sunulan biletleri maçtan iki gün önce tüketmişti. Maça adeta akın eden bordo-mavililer, alınan karar gereği gelemeyen Beşiktaş taraftarının yerini de doldurdu. Maçın ilk düdüğüyle takımı ateşleyen tribünler 90 dakika susmadı.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.