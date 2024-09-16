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Haberler Trabzonspor

Bordo mavi karnaval

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbiye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili futbolseverler, Şenol Güneş'in dönüşünün etkisiyle satışa sunulan biletleri maçtan iki gün önce tüketmişti. Maça adeta akın eden bordo-mavililer, alınan karar gereği gelemeyen Beşiktaş taraftarının yerini de doldurdu. Maçın ilk düdüğüyle takımı ateşleyen tribünler 90 dakika susmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Bordo mavi karnaval
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbiye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili futbolseverler, Şenol Güneş'in dönüşünün etkisiyle satışa sunulan biletleri maçtan iki gün önce tüketmişti. Maça adeta akın eden bordo-mavililer, alınan karar gereği gelemeyen Beşiktaş taraftarının yerini de doldurdu. Maçın ilk düdüğüyle takımı ateşleyen tribünler 90 dakika susmadı.
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