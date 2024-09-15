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Haberler Trabzonspor

Şenol Güneş Beşiktaş maçı sonrası konuştu

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerde Şenol Güneş maçın ardından açıklamalarda bulundu. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 22:38 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 22:45
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Şenol Güneş Beşiktaş maçı sonrası konuştu

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Bordo mavililerin 13. dakikada Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi tamamladığı mücadele 1-1 sona erdi.

Maçın ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Kazanmak için sahaya çıkan takım, uzun süre kendi sahasında kalıyorsa ve hiçbir parametrede öne çıkamıyorsa... Buna rağmen 1 puan almak iyidir diyebiliriz ama teselli olur.

Bugün mücadele ve istek anlamında umut ışığı olduk.

Hiç çıkamayacak olabileceğimizi düşünmedik çünkü 10 kişi olan bir takım da atak yapabilir. Belki bunu da çalışmamız lazım.

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