  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

TRANSFER HABERLERİ | Serdar Saatçı Trabzon'da!

Trabzonspor'un Braga'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Serdar Saatçı Trabzon'a geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 19:49
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Serdar Saatçı Trabzon'da!

Trabzonspor'un Braga'dan kadrosuna kattığı Serdar Saatçı Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un Portekiz'in Braga takımından kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Serdar Saatçı'yı akşam saatlerinde Trabzon'a getirdi. Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 18.30 sıralarında Trabzon'a gelen oyuncuyu kulüp profesyonelleri karşıladı. Serdar Saatçı ile birlikte Cihan Çanak da aynı uçakla Trabzon'a geldi.

Basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan savunma oyuncusu aşırı mutlu olduğunu belirterek, "Beşiktaş ve Braga'nın ardından buraya geldim. Tecrübe de kazandım. İnşallah taraftara kendini en iyi şekilde yansıtabilirim. En iyi şekilde göstereceğimi düşünüyorum. İnşallah eski Avni Aker ruhunu geri getiririz. Taraftarımızla birlikte oradan kimsenin çıkamayacağını gösteririz" dedi.

Sakatlığı ile ilgili olarak ise Saatçı, "Şu anda durumum çok iyi. Hazır durumdayım. Beşiktaş maçında hocam forma verirse hazırım. Beşiktaş maçında elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızı oradan mutlu göndermek istiyoruz" ifadelerini kullandı

Milli takım sonrası Trabzon'a dönen Cihan Çanak ise Serdar Saatçı'nın gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Takıma çok katkıda bulunacağına eminim. Milli Takımda gol attım memnun oldum. İnşallah Beşiktaş maçında da atarım ve kazanırız takım olarak" diye konuştu.

Reklam
G.Saray'da sürpriz ayrılık!
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yaptığı teklifi duyurdular! Aslan’ın yeni orta sahası belli oluyor: Resmi açıklama geldi
İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı öldürülen Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti | 3 bakan ortak basın açıklamasında bulundu
Kırıkkale FK 90+'da turladı! İşte maçın golleri
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'dan flaş transfer! Konyaspor'dan flaş transfer! 19:52
Serdar Saatçı Trabzon'da! Serdar Saatçı Trabzon'da! 19:49
G.Saray'da sürpriz ayrılık! G.Saray'da sürpriz ayrılık! 19:17
İşte Türkiye Kupası'nda günün sonuçlanan maçları! İşte Türkiye Kupası'nda günün sonuçlanan maçları! 17:13
Simon Banza Trabzon'da! Simon Banza Trabzon'da! 16:26
Uşakspor farklı turladı! Uşakspor farklı turladı! 15:56
Daha Eski
Kırıkkale FK 90+'da turladı! İşte maçın golleri Kırıkkale FK 90+'da turladı! İşte maçın golleri 15:28
Doğan: Osimhen Trabzonspor'a önerildi! Doğan: Osimhen Trabzonspor'a önerildi! 15:21
G.Saray genç oyuncuyu kadrosuna kattı! G.Saray genç oyuncuyu kadrosuna kattı! 15:13
Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! 15:05
F.Bahçe'nin Kasımpaşa mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Kasımpaşa mesaisi sürüyor! 14:44
Emirhan İlkhan'dan kötü haber! Emirhan İlkhan'dan kötü haber! 14:25