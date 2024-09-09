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Trabzonspor'da 8 numara heyecanı! Ya Billing ya Lescano...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da orta saha transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerin gündeminde yer alan Philip Billing için somut gelişme yaşanmadığı için Fırtına'da ibre Alan Lescano'ya çevrildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor'da 8 numara heyecanı! Ya Billing ya Lescano...

13 Eylül tarihinde sona erecek olan transfer sezonuna kadar merkez orta saha ve kanat bölgesine birer takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer, teklif ettiği isimlerin kulüplerinden yanıt bekliyor. Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'a, Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Biling için resmi kiralama teklifi yapılmıştı. İngiliz takımının Trabzonspor'un teklifine yanıt vermemesi kafaları karıştırdı.

Oyuncunun da bu transfer için kararsız kaldığı ifade edildi. Sabah'ın haberine göre bu nedenle Arjantinli futbolcu Alan Lescano için, Argentinos Juniors kulübüne de resmi teklif yapıldı. 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili yoğun uğraşlar devam ediyor. Güney Amerika takımının bonservis beklentisinin 5 milyon Euro'nun üzerinde olduğu belirtildi. Karadeniz temsilcisinin bu rakamı hafta içinde değerlendirerek yeni bir yol haritası belirleyeceği aktarıldı. Öte yandan transfer yapılırsa, yabancı kuralında değişiklik olmadığından dolayı kontenjan sebebiyle birileri takımdan ayrılacak.

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