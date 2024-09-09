Kralların hocası

Gol yollarında hem forvet eksikliği hem de form düşüklüğü sebebiyle sessiz kalan Trabzonspor'da Şenol Güneş'in gelişi umutları artırdı. Tecrübeli teknik direktör kariyeri boyunca çalıştığı takımlarda forvet oyuncularına verdiği desteklerle dikkat çekti. Şenol Güneş'in daha önce çalıştığı takımlarda 5 farklı gol kralı çıktı. Güneş kariyeri boyunca yerli yabancı birçok forvetin kariyer gelişimine katkı sundu. Trabzonspor'da 3 farklı yıldız gol kralı olmayı başardı.

3 FARKLI TAKIMDA ZİRVEYE TAŞIDI

Trabzonspor'da 1995-96 sezonunda Şota Arveladze 25 golle kral olurken, Fatih Tekke 2004-05 sezonunda 31 golle krallığı elde etti. Burak Yılmaz, 2011-12 sezonunda bordo mavililerde 33 gol atıp krallığı aldı. 2014-15 sezonunda Bursaspor'da görev yapan Şenol Güneş, Fernandao'nun 22 golle kral olmasına katkı verdi. 2015- 16 sezonunda da Beşiktaş'ta Mario Gomez 26 golle zirveye çıktı.

ÖRNEK KARAKTERDİR

Bordo mavili kulübün başkan yardımcısı Taner Saral, Şenol Güneş'in çok önemli bir değer olduğunu vurguladı. Saral, "Şenol Güneş, Trabzonspor tarihinde özel bir yere sahiptir ve büyük başarılara katkı sağlamış önemli bir futbol adamıdır. Liderlik vasıfları, futbol zekası ve disiplinli yaklaşımıyla gerek saha içinde gerek saha dışında örnek bir karakterdir. Şenol Güneş hep bizimdi. Sonsuza kadar bizim kalacaktır" dedi.

KESİN KURALLAR

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in kulüp personeline kurallar koyduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamın; doktor, malzemeci, masör ve medya ekibi dahil herkese "Kendi görev alanınızın dışına çıkmayın. Başkalarının sınırlarına girmeyin. Antrenman anında sahada antrenör ve tercümanların dışında kimseyi görmek istemiyorum" dediği öğrenildi.