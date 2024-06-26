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Yenilerin maliyeti belli oldu

Draguş, Barisic ve Lundstram'ın detayları duyuruldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Yenilerin maliyeti belli oldu

Draguş, Barisic ve Lundstram'ın detayları duyuruldu. KAP'a yapılan açıklamada, 4 yıllık imza atan Draguş için Liege'e 1 milyon 700 bin euro'nun 3 taksit halinde ödeneceği kaydedilerek, "Futbolcuya her sezon 1 milyon 575 bin euro verilecektir" denildi. 2+1 yıllık imza atan Barisic için, "Her bir sezon için 1 milyon 500 bin euro ve 330 bin euro imza ücreti ödenecek. Futbolcu 2025-26'da lig maçlarının yüzde 50'sinde ilk 11'de oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzayacak" denildi. 3 senelik imza attırılan Lundstram için de "Her bir sezon için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza ücreti ödenecektir" ifadesi kullanıldı.

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