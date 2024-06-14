Trezeguet’den yeşil ışık

Trezeguet ülke basınına açıklamalarda bulundu. El Ahly'ye dönmesi yönünde teklif gelmediğini belirten Mısırlı oyuncu, "Körfez'den teklifler aldım ve bu deneyimi yaşamak istedim, ama oynadığım kulüpler bana sadık kaldı. Suudi Ligi'nden teklifler aldım ve buna açığım" dedi.

SAVİC'İ BEKLEMEYE ALDI

Stoper arayışlarında Atletico Madrid'den Stefan Savic ile ilgilenen Trabzonspor, bu transferi beklemeye aldı. Kulübünden ayrılacak Sırp savunmacının maaşı el yakıyor. 4 milyon euro+imza parası talebinde bulunan 33 yaşındaki oyuncunun bu istekleri olumlu karşılanmadı.

GÖRKEM'DE KARAR AVCI'NIN

Kısa süre önce Trabzonspor bayrağıyla fotoğraf paylaşan Görkem Sağlam'ın adı bordo-mavili ekiple anılmaya başlanmıştı. Hatayspor'un 26 yaşındaki orta sahasının aracılarla kulübe haber gönderdiği öğrenildi. Görkem'le ilgili son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

METİN AKSU'YA SON GÖREV

Trabzonspor eski yöneticisi ve eski futbolcusu Metin Kenan Aksu son yolculuğuna uğurlandı. Trabzon İskenderpaşa Camii'ndeki öğle namazına müteakip defnedilen Aksu'nun cenaze töreninde camianın önde gelen isimleri yer aldı. Aksu, kulübün ilk kadrosunda yer almıştı.